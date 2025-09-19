Что происходит вокруг ситуации с бюджетом на 2025 год?
Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 Канал со ссылкой на время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Действительно, есть вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны,
– сказал Марченко.
Он объяснил, что это решение вызвано ситуацией, которая складывается на поле боя. Поэтому правительство готово и будет оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда приходится принимать сложные решения.
Согласно словам Сергея Марченко, сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями сектора безопасности и обороны и первым вице-премьер-министром. В частности происходит поиск оптимального решения, каким образом эти расходы будут направлены и когда.
У нас есть понимание, каким образом будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос, какой формат этой поддержки, и времени, когда мы к вам обратимся,
– сказал министр, имея в виду нардепов.
Обратите внимание! К народным депутатам обратятся, когда решение будет готово и получит поддержку правительства.
Что известно об изменениях в бюджет в текущем году?
В июле текущего года Верховная Рада Украины приняла законопроект №13573 об изменениях. В нем говорится об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, в частности увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 миллиарда гривен.
Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 миллиардов – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 миллиардов – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные – другие потребности войска,
– рассказывала Роксолана Пидласа.
Важно! Также в тексте законопроекта есть важная текстовая норма о новом распределении НДФЛ с 1 августа текущего года.
Что известно о финансировании Украины в 2026 году?
Финансирование Министерства обороны в 2026 году увеличится до 1,924 триллиона гривен. Прирост составил 11,4 миллиарда гривен, или 0,6%. В 2025 году на это ведомство выделили 1,912 триллиона гривен.
В то же время больше всего увеличиваются расходы Министерства социальной политики, семьи и единства – с 420,7 миллиарда гривен в 2025 году до 465,4 миллиарда гривен в 2026 году. Прирост расходов составляет более 44,6 миллиарда гривен, или около 10,6%.
Однако для Министерство внутренних дел и Министерство финансов финансирование снизят. Это будет минус 0,5 миллиарда гривен и минус 0,2 миллиарда гривен соответственно.