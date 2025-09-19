Что происходит вокруг ситуации с бюджетом на 2025 год?

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 Канал со ссылкой на время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Действительно, есть вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны,

– сказал Марченко.

Он объяснил, что это решение вызвано ситуацией, которая складывается на поле боя. Поэтому правительство готово и будет оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда приходится принимать сложные решения.

Согласно словам Сергея Марченко, сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями сектора безопасности и обороны и первым вице-премьер-министром. В частности происходит поиск оптимального решения, каким образом эти расходы будут направлены и когда.

У нас есть понимание, каким образом будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос, какой формат этой поддержки, и времени, когда мы к вам обратимся,

– сказал министр, имея в виду нардепов.

Обратите внимание! К народным депутатам обратятся, когда решение будет готово и получит поддержку правительства.

Что известно об изменениях в бюджет в текущем году?

В июле текущего года Верховная Рада Украины приняла законопроект №13573 об изменениях. В нем говорится об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, в частности увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 миллиарда гривен.

Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 миллиардов – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 миллиардов – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные – другие потребности войска,

– рассказывала Роксолана Пидласа.

Важно! Также в тексте законопроекта есть важная текстовая норма о новом распределении НДФЛ с 1 августа текущего года.

