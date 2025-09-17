Как Рада будет рассматривать бюджет?
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Смотрите также Ответ в бюджете на 2026 год: нардеп объяснил, есть ли предпосылки быстрого завершения войны
В пятницу будет представление Бюджета,
– заявил нардеп.
Железняк добавил, что в среду, 17 сентября, Рада приняла процедурное решение, необходимое для рассмотрения бюджета.
Рада только что проголосовала процедурное решение. Решение набрало необходимое количество голосов. Поэтому ждем,
– отметил Железняк.
Процедурное решение предусматривает, что народные депутаты отдельно заслушают в пятницу крупных распорядителей средств по запланированным расходам на следующий год, а именно:
- Министерство экономики;
- Министерство образования;
- Министерство соцполитики;
- и Министерство восстановления.
Государственный бюджет 2026 года: главное
- Согласно проекту, который утвердило правительство, ВВВ страны в 2026 году прогнозируется на уровне 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году.
- Расходы государственного бюджета составят 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов больше по сравнению с 2025 годом.
- Доходы прогнозируются на уровне 2,826 триллиона гривен – на 446,8 миллиарда или на 18,8% больше, чем в прошлом году.
- Дефицит бюджета ожидают на уровне до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составит 2,079 триллиона гривен.
- Минимальная зарплата в 2026 году установлена на уровне 8 647 гривен.
- Курс доллара прогнозируют около 45,6 гривны за доллар США.
Расходы госбюджета на 2026 год: что известно?
Сейчас главным приоритетом украинского бюджета остается оборона и национальная безопасность. В связи с этим в 2026 году расходы на Министерство обороны вырастут до 1,924 триллиона гривен, что на 11,4 миллиарда или 0,6% больше, чем в 2025 году.
Вместе с тем возрастет финансирование и других министерств. В частности, в 2026 году правительство планирует существенно увеличить расходы на Министерство социальной политики, семьи и единства – до 465,4 миллиарда гривен, что на 44,6 миллиарда или около 10,6% больше, чем в 2025 году.
Министерство образования и науки должно получить 265,4 миллиарда гривен, что на 66,5 миллиарда больше, чем в 2025 году, в частности для повышения зарплат учителям, модернизации школьной инфраструктуры и увеличения финансирования научных проектов.