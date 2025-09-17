Як Рада розглядатиме бюджет?
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал.
У пʼятницю буде представлення Бюджету,
– заявив нардеп.
Железняк додав, що у середу, 17 вересня, Рада ухвалила процедурне рішення, необхідне для розгляду бюджету.
Рада тільки що проголосувала процедурне рішення. Рішення набрало необхідну кількість голосів. Тож чекаємо,
– зазначив Железняк.
Процедурне рішення передбачає, що народні депутати окремо заслухають у п'ятницю великих розпорядників коштів щодо запланованих видатків на наступний рік, а саме:
- Міністерство економіки;
- Міністерство освіти;
- Міністерство соцполітики;
- та Міністерство відновлення.
Державний бюджет 2026 року: головне
- Відповідно до проєкту, який затвердив уряд, ВВВ країни у 2026 році прогнозується на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше, ніж торік.
- Видатки державного бюджету складуть 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше порівняно з 2025 роком.
- Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трильйона гривень – на 446,8 мільярда або на 18,8% більше, ніж минулого року.
- Дефіцит бюджету очікують на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні складе 2,079 трильйона гривень.
- Мінімальна зарплата у 2026 році встановлена на рівні 8 647 гривень.
- Курс долара прогнозують близько 45,6 гривні за долар США.
Видатки держбюджету на 2026 рік: що відомо?
Наразі головним пріоритетом українського бюджету залишається оборона та національна безпека. У зв’язку з цим у 2026 році видатки на Міністерство оборони зростуть до 1,924 трильйона гривень, що на 11,4 мільярда або 0,6% більше, ніж у 2025 році.
Разом з тим зросте фінансування й інших міністерств. Зокрема, у 2026 році уряд планує суттєво збільшити видатки на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності – до 465,4 мільярда гривень, що на 44,6 мільярда або близько 10,6% більше, ніж у 2025 році.
Міністерство освіти та науки має отримати 265,4 мільярда гривень, що на 66,5 мільярда більше, ніж у 2025 році, зокрема для підвищення зарплат учителям, модернізації шкільної інфраструктури та збільшення фінансування наукових проєктів.