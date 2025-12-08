Що відомо про держбюджет на 2026 рік?

Після того як Руслан Стефанчук підписав закон про держбюджет на наступний рік, документ передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському, передає 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадуємо, що основні показники бюджету на 2026 рік встановлені на рівні, де доходи майже вдвічі менші, аніж видатки, – це 2,91 трильйона гривень. Натомість видатки складають 4,80 трильйона гривень. Обсяг дефіциту бюджету, за розрахунками, складає до 1,90 трильйона гривень.

Найбільше видатків у бюджеті зосереджено саме на сектор безпеки та оборони – 2,80 трильйона гривень, що відповідає майже 60% усіх видатків на 2026 рік.

З цих коштів на грошове забезпечення військових передбачається 1,30 трильйона гривень,

На озброєння та військову техніку – 709 мільярдів гривень.

Як зміняться показники зарплат та пенсій?

Відповідно до проєкту держбюджету, загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень, що на 289 гривень більше, аніж у 2025 році.

Таким чином, мінімальний показник для працездатних осіб буде на рівні 3 328 гривень, а для осіб, що втратили працездатність – на рівні 2 595 гривень.

Чому показник прожиткового мінімуму важливий: це базовий соціальний стандарт, від якого залежить чимало соціальних виплат в країні. Саме він слугує розрахунком для пенсій, аліментів, різних допомоги, податкових пільг тощо.

Крім прожиткового мінімуму, у 2026 році зросте ще й мінімальна зарплата – з 8 000 гривень в місяць до 8 647 гривень в місяць.

Очікується, що середня зарплата зросте до 30 тисяч гривень, що на понад 4 тисячі гривень більше, аніж цього року.

Коли було прийнято держбюджет?