Что известно о госбюджете на 2026 год?

После того как Руслан Стефанчук подписал закон о госбюджете на следующий год, документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Читайте также США готовят рекордный оборонный бюджет: какую помощь получит Украина

Напоминаем, что основные показатели бюджета на 2026 год установлены на уровне, где доходы почти вдвое меньше расходов – это 2,91 триллиона гривен. Зато расходы составляют 4,80 триллиона гривен. Объем дефицита бюджета, по расчетам, составляет до 1,90 триллиона гривен.

Больше всего расходов в бюджете сосредоточено именно на секторе безопасности и обороны – 2,80 триллиона гривен, что соответствует почти 60% всех расходов на 2026 год.

Из этих средств на денежное довольствие военных предусматривается 1,30 триллиона гривен,

На вооружение и военную технику – 709 млрд. грн.

Как изменятся показатели зарплат и пенсий?

Согласно проекту госбюджета, общий показатель прожиточного минимума с 1 января 2026 года составит 3 209 гривен, что на 289 гривен больше, чем в 2025 году.

Таким образом, минимальный показатель для трудоспособных лиц будет на уровне 3 328 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – на уровне 2 595 гривен.

Почему показатель прожиточного минимума важен: это базовый социальный стандарт, от которого зависит немало социальных выплат в стране. Именно он служит расчетом для пенсий, алиментов, различных пособий, налоговых льгот и т.д.

Кроме прожиточного минимума, в 2026 году вырастет еще и минимальная зарплата – с 8 000 гривен в месяц до 8 647 гривен в месяц.

Ожидается, что средняя зарплата вырастет до 30 тысяч гривен, что более чем на 4 тысячи гривен больше, чем в этом году.

Когда был принят госбюджет?