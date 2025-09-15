Какой размер расходов на оборону в 2026 году?

На оборону в 2026 году правительство заложило 2,8 триллиона гривен, или 27,2% ВВП. Это плюс 168,6 миллиардов гривен до 2025 года, заначина премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Главный приоритет бюджета – безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,

– отметила она.

Эти деньги также пойдут на финансирование потребностей военных, приобретение вооружения, техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса правительство.

Заметим, что, начиная с 2023 года более 50% бюджета Украины будет направлено именно на статью расходов оборона.

Важно! В целом расходы госбюджета в 2026 году составят 4,8 триллиона гривен, согласно проекту бюджета-2026.

Сколько Украина потратит на производство оружия в 2026 году?

По словам Свириденко, Украина планирует в 2026 году потратить на производство оружия не менее 44,3 миллиарда гривен.

В частности, средства пойдут на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.