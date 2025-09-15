О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 8 по 14 сентября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

На прошлой неделе ощутимо возросло количество вражеских атак – ежедневно россияне атаковали от 183 до 200 раз по всей линии соприкосновения. Суммарно в течение недели произошло 1 349 атак, что является наибольшей цифрой за последнее время.

Вражеские войска усилили атаки на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время на Лиманском ощущается ослабление атак, однако только из-за активизации на Северском. То есть те же ресурсы остаются на севере Донецкой области, но россияне сделали для себя приоритетным наступление на Северск.

Также ощутимо возросло количество атак врага на Харьковщине и на Торецком направлении, которое в последнее время имело тенденцию к стабилизации. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 400 атак;

Новопавловское направление – 233 атаки;

Северское направление – 133 атаки 133 атаки;

Лиманское направление – 129 атак;

Торецкое направление – 90 атак;

Харьковское направление – 89 атак;

Купянское направление – 55 атак;

Сумское направление – 49 атак;

Краматорское направление – 34 атаки;

Приднепровское (Херсонское) направление – 18 атак;

Ореховское направление – 7 атак;

Гуляйпольское направление – 2 атаки.

Несмотря на количество штурмов со стороны россиян, линия соприкосновения на фронте не претерпела изменений на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее в материале.

Силы обороны продолжают наступление на Сумщине

На Сумщине Силы обороны Украины на прошлой неделе имели успехи. Российских захватчиков удалось отбросить в районах сел Константиновка и Новоконстантиновка в районе российско-украинской границы.

Враг на Сумском направлении уменьшил количество атак и, очевидно, наступление на Сумы, которое враг разгонял информационно, потерпел полный крах.





Ситуация на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Россияне снова использовали трубу: ситуация в Купянске

Ситуация в Купянске обостряется и пока выглядит так, что город является эпицентром ожесточенных боев за пределами Донецкой области.

На прошлой неделе российские войска смогли прорваться в Кондрашовку, где были подразделения, проникшие и закрепившиеся ранее и находившиеся в условиях окружения.

В то же время враг нашел способ просачиваться в Купянск, использовав тактику, которая дала им результат в Авдеевке и Судже – через трубу газопровода.

Однако, вероятно, огласка, который получила труба в Купянске, вызвала жесткую реакцию. Однако бои продолжаются, а вражеская пехота снова закрепилась на окраинах города со стороны села Мирное.





Ситуация в Купянске / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян в Серебрянском лесничестве

Российские войска продолжают атаковать на Северском направлении, где увеличивают количество штурмов, больше всего в районе Серебрянского лесничества, где, к сожалению, имели продвижение. Российские войска продвигаются к границе леса и к селам Дроновка и Серебрянка, после которых идет уже город Северск – вероятно, одна из главных целей врага на эту осень.

Серая зона неизменно остается вплотную под пределами Северска.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Успехи ВСУ под Покровском

Покровское направление остается одним из самых сложных, однако даже в таких условиях Силы обороны Украины продолжают не только останавливать попытки вражеских продвижений, но и наступать на некоторых участках.

Основные боевые столкновения на прошлой неделе происходили в районе Добропольского выступления. Там Силы обороны смогли продолжить зачистку в районе Владимировки, которая началась неделей ранее, а также возле Шахового.

Вражеские войска потеряли позиции у Никаноновки – они перешли в серую зону. Также враг продвинулся возле Полтавки. Впоследствии стало известно, что бойцы "Азова" освободили село Панковка и прилегающие территории.

Россияне продвинулись в Зверевом в сторону Покровска. продолжаются бои вблизи окрестностей Покровска и Мирнограда, у Родинского и Белицкого. Вражеские войска продолжают ежедневно и еженощно атаковать Белозерское, Доброполье, а также Новодонецкое и Александровку.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Новопавловском направлении

В то же время едва ли не самая тяжелая ситуация на Новопавловском направлении, где хоть на части участка стабилизирована ситуация, и все же враг продолжает активные наступательные действия.

На территории Донецкой области на Новопавловском направлении россияне в районе Камышевахи вышли на админграницу областей. Также россияне продвинулись возле Ивановки.

Кроме этого, вражеские войска прорвались между селами Березовое и Терновое.





Ситуация на Днепропетровщине / Карта DeepStateMAP

В то же время в Запорожской области враг захватил большую часть Обратного и подошел под Новоивановку.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

