Когда вечером 24 февраля 2022 года появились трагические и, к счастью, ложные сообщения о якобы гибели всех пограничников на Змеином, по сети разлетелись два видео. Первое – запись переговоров бойцов ГПСУ и экипажа крейсера "Москва", где и прозвучала та самая фраза о "русском военном корабле".

Второе видео в те дни было не менее популярным – это кадры с самого острова, на которых видно ту самую "Москву" и бойца ГПСУ, который и снимал это. Эти кадры сделал Олег Чернышов – пограничник, который в тот день был на острове. Впоследствии судьба сложилась так, что видео со Змеиного было последним, на котором крейсер "Москва" еще на плаву – следующие кадры мы с вами увидели уже в апреле того же года, когда корабль горел после успешного удара двумя ракетами "Нептун".

Олег Чернышев оказался в плену, как и все его собратья, и вернулся домой только 31 января 2024 года во время обмена. Сейчас боец на службе и пытается наверстать все упущенное за почти 2 года пребывания в России.

У нас была возможность встретиться с Олегом на берегу Дуная, на украинской границе. Боец поделился с нами воспоминаниями об обороне острова Змеиный, о том, как россияне пытались найти автора легендарной фразы, о письмах, которые никто так и не получил и не только. Обо всем этом читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Первым услышал переговоры кораблей: как началось 24 февраля на Змеином

Первый вопрос, видимо, будет банальным, но все же – как вы стали пограничником? Это была ваша детская мечта или это случилось как-то иначе?

Фактически вся моя семья – военные. Поэтому и я тоже пошел в военное дело. Дядя мой также пограничник, то и я пошел – служу с 2010 года.

Вы изначально служили на Змеином или попали туда позже?

Я приезжал туда в командировку с 2010 года. То есть это были поездки на несколько месяцев, иногда – в год.

А уже в 2019 году я перевелся в штат Змеиного и был там на постоянной основе.

Как начался для вас день 24 февраля 2022 года на острове?

Я как раз был на дежурстве, вспоминаю. Тогда я услышал, что российский военный корабль выходит на гражданское судно. Это судно шло с юга, вероятно, в Одессу.

Российский корабль требовал у судна изменить курс, потому что территория возле острова Змеиный заминирована. Мы эту информацию сразу передали начальнику заставы.



Олег Чернышов первым услышал переговоры "Москвы" и гражданского судна 24 февраля 2022 года / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Об этом эпизоде вспоминал командир заставы. То есть вы были первым, кто услышал эти переговоры российского корабля с гражданским судном?

Да.

Как развивались события дальше?

Ну дальше у нас сразу был подъем по боевой команде. Это обычная практика, потому что у нас ежедневно были тренировки по боевой подготовке. Команда "К бою!" была каждый день.

Все это сначала нормально восприняли, потому что не сразу понимали, что это не учебная тревога.

А в какой момент стало понятно, что все же не учебная?

Сначала мы передали нарядам, что тревога учебная. Все ждали, наблюдали за своими секторами. А ближе к утру увидели корабль. Тогда был туман, поэтому мы увидели его где-то в 6 милях – это был 121-й номер, крейсер "Москва". Позже появился еще один – "Василий Быков".

Они сразу же начали выходить в эфир и включали свою шарманку: "Сдавайтесь или будете уничтожены". Ну, вы это слышали.

Россияне долгое время угрожали. Как вы реагировали на это давление?

Да спокойно. У меня был командир – как он что-то скажет, то и будем делать.

"Нам за это прилетало": о той самой фразе с острова

Один из ваших собратьев не выдержал этого давления и послал российский корабль. Вы слышали это сразу?

Да, мы слышали, но внимание на это не очень обращали. Я вообще не понимал, что там кто-то кого-то послал. У нас тут вражеские корабли, авиация бомбит... С "Москвы" стреляли из крупнокалиберного пулемета, который просто разрезал здание. То внимание на этот эпизод мы не обращали.

Это уже потом, когда мы попали в плен, то поняли, что и к чему. Там это уже каждый понимал, потому что нам за это немного прилетало, хотя мы не очень понимали еще почему.

То есть россияне искали автора фразы?

Да. Хотели знать, кто это сказал. Говорили, что если рассказать, то больше не будут трогать. Но все равно никто им ничего не сказал.

Как пограничник послал корабль: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)

Я понимаю, что точно по датам это не сопоставить, однако весной 2022 года у нас появилась информация, что корабль послал Роман Грибов, который вернулся одним из первых. Однако все же когда вы находились в плену, было ощущение в определенный момент, что россияне больше не пытаются искать автора фразы среди вас?

Они фактически перестали искать. Еще были такие, что спрашивали дальше о том, кто послал, но это было не так часто. Они, я так понимаю, знали, что этот человек вернулся и от нас отстали.

Они оставили вас в покое?

Нет, они дальше над нами издевались, но это было не так, как тогда, когда они искали, кто же на самом деле послал корабль.

Относительно Грибова. Видел ранее такую информацию, что морпех просто физически не мог послать корабль. Вы как связист, можете это подтвердить или опровергнуть?

Да, действительно не мог. И по одной очень простой причине: связь с кораблями – это международная связь, 16-й канал. Россияне тогда по этому каналу выходили и у морпехов не было возможности связываться с кораблями на этом канале. Радиостанция была у нас и это сделал пограничник, один из моих собратьев.

А как вы в целом относитесь к тому, что Грибову продолжают приписывать авторство?

Ну это, как минимум, неправильно. Его, без всякой на то причины, назвали автором и, к сожалению, общество продолжает ошибочно воспринимать это. Без доступа к радиостанции его голос не мог бы прозвучать в эфире и тем более чтобы его услышали на российском корабле. Сложно, наверное, изменить такое ложное представление у людей, но почему он сам не признается, что эти слова ему не принадлежат мне не понятно.

Все мы были на острове – и пограничники, и морпехи, и военнослужащие из других подразделений, но слова, которые слышит весь мир, красноречиво сказал один человек – пограничник, который в ту минуту был у канала связи, не побоялся и на очередную угрозу россиян просто послал их.

Уже по возвращению из плена я узнал, что эту запись – с угрозой и ответом – сделала моя коллега на материковой части, которая тогда была на дежурстве, а дальше сделанная ею аудиозапись разлетелась по миру.

"Я не мог объяснить родственникам, что происходит": как появилось то самое видео со Змеиного

Вы еще успели снять видео на Змеином. Фактически это последнее видео, на котором "Москва" целая. И это последние кадры с острова. При каких обстоятельствах это было? Как я понимаю, еще до атак на остров?

Да, это было еще до налетов. Я вышел из бункера, быстро снял корабль, немного даже себя зацепил. И уже после этого начались авиаудары и обстрелы.

Как я понимаю, вы кому-то прислали это видео?

Я его отправил своим родственникам, потому что мой телефон разрывался. Они писали, спрашивали, что там у меня происходит. А объяснить я не мог. Поэтому просто снял короткое видео и прислал им, чтобы они знали, что происходит у нас.

Последние кадры со Змеиного 24 февраля 2022 года: смотрите видео

Но о том, что это видео разлетелось, вы, наверное, узнали только после возвращения?

Это было очень не скоро, потому что я был в плену 23 месяца. Я почти ничего не знал, мы были изолированы от информации.

Когда вы вернулись – "Москвы" уже не было, по "Василию Быкову" прилетело тоже, Змеиный освободили. То есть произошло много событий. Как вы наверстывали это все после длительного информационного вакуума?

Я читал соцсети и каналы, смотрел репортажи... И немного меня аж за душу гордость взяла, что мы это сделали. Мне даже самому боевой дух подняло.

Это вы сейчас о фразе или в целом историю со Змеиным?

И сама история, и фраза. Когда я был там, то не думал о том, потому что были другие заботы. В плену тоже не было когда об этом думать, там были мысли только о том, чтобы выжить.

"Я отстал от жизни на 2 года": о возвращении из плена через 23 месяца

23 месяца, которые вы провели в плену – это очень долгий срок. Что для вас после возвращения было самым сложным или требовало больше всего усилий?

Да все было сложно, потому что это же фактически я отстал от жизни на 2 года. Все по-новому, все по-другому. В Украине война, технологии не стояли на месте, а мы – стояли.

Это очень тяжело, но понемногу через силы все наверстываю, получаю новую информацию и переосмысливаю все, что произошло.



Олег Чернышов провел в плену 23 месяца / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

По вашим ощущениям, вы уже наверстали то, что пропустили?

Чтобы все догнать, мне надо еще где-то год или два. Такой мой прогноз.

Мы раньше говорили с вашим командиром. Он вернулся раньше и видел на билбордах фразу о том корабле и общество тогда было другим. Сейчас у нас есть много споров и конфликтов. Как вы реагируете на те процессы, которые происходят сейчас?

Как было раньше – я не видел. Но сейчас вижу, что мы держимся, несмотря на все. И это правильно и это нужно, потому что я за время, что был в плену, увидел, как они мыслят и что они делают. Нам такого не надо. Вообще бы никому не советовал перенимать их образ жизни.

Нам надо гнуть свою линию. Мы – отдельный народ, у нас другая страна, другой менталитет, другие традиции.

"Ни одно письмо не дошло": о связи с родными во время пребывания в плену

Пока вы были в плену, у вас не было никакого контакта с родными?

Мы получали письма. Первое письмо я получил где-то только через 10 месяцев после того, как попал туда, но оно было написано еще в первые месяцы.

А вот наши письма... У меня так было и я спрашивал еще нескольких собратьев – ни одно наше письмо не дошло до родных, хоть мы их отправляли.

Вы их отправляли через Красный Крест?

Не знаю, мы передавали их тем, кто держал нас в колонии, а они – дальше. Они не говорили через кого и как это все проходит.

Мы писали каждый месяц. Много писали. Но ни одно письмо домой так и не дошло.

Звонков, как я понимаю, не было?

Был один раз. Приехал какой-то блогер российский, нескольким людям дали возможность позвонить родным.

И кому вы позвонили?

Жене. На разговор нам выделили 5 минут, но мы говорили где-то всего две минуты.

"Там все разрушено": о Змеином и связи с побратимами

Поддерживаете ли вы связь со своими собратьями, с которыми тогда были на Змеином?

Да, мы поддерживаем связь. Не могу сказать, что со всеми, но с пограничниками и несколькими морпехами периодически общаемся.

Когда я вернулся, то нашел родных тех, кто на тот момент еще оставался в плену, – позвонил им, рассказал, как там их близкие, что они живы и более-менее в порядке.



Олег Чернышов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

С тех событий уже прошло немного времени – если бы была возможность сейчас поехать на Змеиный, то вы бы ею воспользовались?

Пожалуй, да. Я там много времени провел, жил даже. Но я понимаю, что там все уже совсем не то, каким было раньше: нет зданий, нет вообще ничего, потому что все уничтожено. Я смотрел репортажи оттуда – там все разрушено.