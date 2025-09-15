Який розмір видатків на оборону у 2026 році?

На оборону у 2026 році уряд заклав 2,8 трильйона гривень, або 27,2% ВВП. Це плюс 168,6 мільрдів гривень до 2025 року, заначина прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів,

– зазначила вона.

Ці гроші також підуть на фінансування потреб військових, придбання озброєння, техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу уряд.

Зауважимо, що, починаючи з 2023 року понад 50% бюджету України спрамовано саме на статтю видатків оборона.

Важливо! Загалом видатки держбюджету у 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень, згідно з проєктом бюджета-2026.

Скільки Україна витратить на виробництво зброї у 2026 році?

Зі слів Свириденко, Україна планує у 2026 році витратити на виробництво зброї щонайменше 44,3 мільрда гривень.

Зокрема кошти підуть на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.