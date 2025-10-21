Що відомо про витрати на оборону?

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні, 21 жовтня, в залі голосування законопроєкт за основу і в цілому, передає 24 Канал.

Річ у тім, що станом на 1 – 2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути вже перераховані у війська. Водночас Підласа наголосила, що за весь час повномасштабного вторгнення затримок не було.

Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 мільярда гривень (не 317 мільярдів, як повідомили в медіа),

– пояснила Роксолана Підласа.

А як повідомив Представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, такі зміни мають на межі належне фінансове забезпечення заходів, які будуть спрямовані на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.

Відомо, що сума видатки буде розподілені так:

На ЗСУ – майже 211 мільярдів гривень,

Виробництво та закупівля зброї та боєприпасів – 99,1 мільярда гривень,

Національна гвардія – 8,1 мільярда гривень,

Закупівля дронів, яку здійснює Держспецзв'язку – 4,3 мільярда гривень,

Для СБУ – 1,3 мільярда гривень,

Державна спеціальна служба транспорту – 918 мільйонів гривень,

Державна прикордонна служба – 83 мільйони гривень,

Для ГУР МО – 28,8 мільйона гривень,

Для СЗР – 8 мільйонів гривень.

Водночас покрити таку суму планується з декількох джерел:

294,3 мільярда гривень – міжнародна допомога (тобто це 6 мільярдів євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки),

10,4 мільярда гривень – скорочення невійськових витрат та майже 1 мільярд гривень за пропозиціями окремих державних органів.

20 мільярдів гривень – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді – грудні.

Нагадуємо! Розгляд змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.