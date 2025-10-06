Яким буде додаткове фінансування?
Згідно з опублікованим документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Відомо, що більша частина з цих коштів буде спрямована на фінансування Міністерства оборони, а саме:
- на заробітні плати військовослужбовцям та інші обов'язкові виплати особового складу,
- на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки та обладнання,
- на розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Нагадуємо, що у 2024 році голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що загальний ресурс на нацбезпеку та оборону на 2025 рік передбачений у сумі 2 223 мільярди гривень, що складає 26,3% прогнозного ВВП.
Натомість у проєкті бюджету на 2026 рік на оборону та безпеку передбачається видатків на суму 2 805,8 мільярда гривень, або ж 27,2% ВВП, повідомляє Міністерство фінансів України.
Як змінилися основні статті держбюджету?
У новому законопроєкті загальний обсяг доходів збільшується до 2,502 трильйона гривень, а видатки – до 4,654 трильйона гривень. Натомість дефіцит бюджету зріс до 2,184 трильйона гривень.
- У бюджеті на 2025 рік обсяг доходів був встановлений на рівні 2 045,2 мільярда гривень (без врахування грантів та допомог міжнародних партнерів).
- А видатки – на рівні 3 607,8 мільярда гривень.
- Дефіцит бюджету становив орієнтовно 1,6 трильйона гривень.