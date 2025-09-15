Яким буде дефіцит бюджету у 2026 році?

У бюджеті на 2026 рік уряд заклав дефіцит у розмірі 18,4% ВВП. Тобто, це мінус 3,9 відсоткових пунктів до 2025, передає 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Читайте також Ухилення від податків: Гетманцев озвучив причини низьких зарплат та пенсій

Зверніть увагу! Україна потребуватиме 2 трильйони 79 мільярдів гривень зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету, простими словами, – це різниця між витратами держави та її доходами за певний період, зазвичай за рік.

Кожен бюджет планують з урахуванням дефіциту. В Умовах повномасштабної війни дефіцит України лише росте, адже левова частка, якщо не практично всі видатки йдуть на війну. Також у дефіцит включають витрати на обслуговування держборгу.

Міністр фінансів спрогнозував розмір дефіциту

Міністр фінансів Україні на передодні публікації перших цифр бюджету прогнозував, що розмір дефіциту у 2026 році складе 16 мільярдів євро. Також чим далі затягується війна, тим більше Україна потребує фінансування від партнерів.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити 16 мільярдів євро на наступний рік.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету зазвичай покривають через:

залучення позик (випуск облігацій чи кредитів);

внутрішнє запозичення (наприклад, від центрального банку);

збільшення податків;

скорочення витрат.

Торік Україна оцінювала дефіцит бюджету в 1,64 трильйона гривень, або в 19,4% ВВП.