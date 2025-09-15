На якому рівні буде мінімальна зарплата у 2026 році?

Відповідно до бюджету на 2026 рік, розмір мінімальної зарплати в Україні становитиме 8647 гривень, передає 24 Канал.

Цікаво, що за даними Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, мінімальна зарплата на наступний рік прогнозується на рівні 8 688 гривень.

Натомість у листі Мінфіну №04110 йдеться про суму на рівні 8 647 гривень.

Нагадуємо, що показник мінімальної заробітної плати не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Крім того, цей показник визначається як у місячному, так і в погодинному розмірі.

Середня ж зарплата закладена розміром у 30 032 гривні, що на 4146 гривень більше, ніж у 2025.

Якою була мінімалка торік?