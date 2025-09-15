На якому рівні буде мінімальна зарплата у 2026 році?
Відповідно до бюджету на 2026 рік, розмір мінімальної зарплати в Україні становитиме 8647 гривень, передає 24 Канал.
- Цікаво, що за даними Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, мінімальна зарплата на наступний рік прогнозується на рівні 8 688 гривень.
- Натомість у листі Мінфіну №04110 йдеться про суму на рівні 8 647 гривень.
Нагадуємо, що показник мінімальної заробітної плати не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Крім того, цей показник визначається як у місячному, так і в погодинному розмірі.
Середня ж зарплата закладена розміром у 30 032 гривні, що на 4146 гривень більше, ніж у 2025.
Якою була мінімалка торік?
Наприкінці жовтня 2024 року, у держбюджеті показник мінімальної заробітної плати був встановлений на рівні у розмірі 8 000 гривень з 1 січня нового року.
Тоді було оголошено, що соціальні стандарти, як-от мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишатимуться на рівні грудня 2024 року.