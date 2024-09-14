Дефіцит у бюджеті України становитиме близько 1,6 трильйона гривень. Якщо перевести цю суму у ВВП, то виходить 19,4%.

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Яким буде дефіцит у бюджеті України у 2025 році

Що таке дефіцит бюджету Дефіцит бюджету – це ситуація, коли державні витрати перевищують її доходи за певний період, зазвичай за рік. Це означає, що уряд витрачає більше коштів на фінансування своїх програм, проєктів та обслуговування боргів, ніж отримує від податків, мит, зборів та інших джерел доходу. Дефіцит бюджету зазвичай покривають через: залучення позик (випуск облігацій чи кредитів);

внутрішнє запозичення (наприклад, від центрального банку);

збільшення податків;

скорочення витрат.

Дефіцит бюджету у 2025 році прогнозується на рівні понад 1,6 трильйона гривень, або 19,4% ВВП. Водночас доходи загального фонду становитимуть понад 2 трильйони гривень, а видатки – понад 3,9 трильйона гривень.