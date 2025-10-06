Каким будет дополнительное финансирование?

Согласно опубликованному документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Читайте также Масштабная программа: Зеленский раскрыл новые детали экспорта украинского оружия

Известно, что большая часть этих средств будет направлена ​​на финансирование Министерства обороны, а именно:

на заработные платы военнослужащим и другие обязательные выплаты личного состава,

на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования,

развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.

Напомним, что в 2024 году председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Подласа заявила, что общий ресурс на нацбезопасность и оборону на 2025 год предусмотрен в сумме 2,22 триллиона гривен, что составляет 26,3% прогнозного ВВП.

Зато в проекте бюджета на 2026 год на оборону и безопасность предусматривается расходов на сумму 2,80 триллиона гривен, или 27,2% ВВП, сообщает Министерство финансов Украины.

Как изменились основные статьи госбюджета?

В новом законопроекте общий объем доходов увеличивается до 2,50 триллиона гривен, а расходы – до 4,65 триллиона гривен. Дефицит бюджета вырос до 2,18 триллиона гривен.

В бюджете на 2025 год объем доходов был установлен на уровне 2,04 триллиона гривен (без учета грантов и пособий международных партнеров).

Расходы – на уровне 3,60 триллиона гривен.

Дефицит бюджета составил ориентировочно 1,60 триллиона гривен.

Каков дефицит бюджета на 2026 год?