Куда будут экспортировать оружие?

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления на международном Форуме оборонных индустрий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал президента.

Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что уже дал поручение Офису президента, а также всей команде и секретарю СНБО Украины. Они должны разработать и представить главные элементы будущей экспортной системы оружия.

Рабочее название программы экспорта украинского вооружения – "Оружие – наш экспортный продукт".

По словам Зеленского сейчас уже достигнуты договоренности об открытии платформ экспорта-импорта оружия по трем направлениям:

в Европе;

в Соединенных Штатах Америки;

а также на Ближнем Востоке.

Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину даст нам возможность еще значительно масштабировать нашу оборонную промышленность,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача – запустить ключевые платформы экспорта оружия до конца 2025 года.

Важно! Ранее Зеленский отмечал, что украинские производители требуют достаточно средств для изготовления современных видов вооружения. Поэтому дефицит финансирования уже с 2025 года будут покрывать с помощью управляемого экспорта некоторых видов вооружения, передает Офис президента.

Что известно об экспорте украинского оружия?