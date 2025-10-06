Куда будут экспортировать оружие?
Об этом рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления на международном Форуме оборонных индустрий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал президента.
Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты,
– отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что уже дал поручение Офису президента, а также всей команде и секретарю СНБО Украины. Они должны разработать и представить главные элементы будущей экспортной системы оружия.
Рабочее название программы экспорта украинского вооружения – "Оружие – наш экспортный продукт".
По словам Зеленского сейчас уже достигнуты договоренности об открытии платформ экспорта-импорта оружия по трем направлениям:
- в Европе;
- в Соединенных Штатах Америки;
- а также на Ближнем Востоке.
Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину даст нам возможность еще значительно масштабировать нашу оборонную промышленность,
– подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача – запустить ключевые платформы экспорта оружия до конца 2025 года.
Важно! Ранее Зеленский отмечал, что украинские производители требуют достаточно средств для изготовления современных видов вооружения. Поэтому дефицит финансирования уже с 2025 года будут покрывать с помощью управляемого экспорта некоторых видов вооружения, передает Офис президента.
Что известно об экспорте украинского оружия?
Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине уже есть виды оружия, производство которых превышает текущие потребности армии. Среди них – морские дроны, противотанковые средства и другое вооружение, которое изготавливается в значительно больших объемах, чем нужно на фронте.
По словам главы государства, Украина готова к сотрудничеству с теми партнерами, которые поддерживали ее независимость и помогали в самые сложные времена. Зеленский отметил, что экспорт оружия будет происходить под строгим контролем, чтобы гарантировать безопасность украинских технологий и предотвратить их попадание в руки врага.
Эксперты считают, что разрешение предприятиям работать одновременно на внутренний рынок и на экспорт существенно расширит производственные возможности оборонной отрасли. Это не только укрепит экономику, но и обеспечит дополнительное финансирование для развития современного вооружения, необходимого украинской армии.