Куда будут экспортировать оружие?

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления на международном Форуме оборонных индустрий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал президента.

Смотрите также Миллиарды долларов: Зеленский сказал, каким будет потенциал производства ракет и дронов в 2026 году

Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты,
– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что уже дал поручение Офису президента, а также всей команде и секретарю СНБО Украины. Они должны разработать и представить главные элементы будущей экспортной системы оружия.

Рабочее название программы экспорта украинского вооружения – "Оружие – наш экспортный продукт".

По словам Зеленского сейчас уже достигнуты договоренности об открытии платформ экспорта-импорта оружия по трем направлениям:

  • в Европе;
  • в Соединенных Штатах Америки;
  • а также на Ближнем Востоке.

Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину даст нам возможность еще значительно масштабировать нашу оборонную промышленность,
– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача – запустить ключевые платформы экспорта оружия до конца 2025 года.

Важно! Ранее Зеленский отмечал, что украинские производители требуют достаточно средств для изготовления современных видов вооружения. Поэтому дефицит финансирования уже с 2025 года будут покрывать с помощью управляемого экспорта некоторых видов вооружения, передает Офис президента.

Что известно об экспорте украинского оружия?

  • Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине уже есть виды оружия, производство которых превышает текущие потребности армии. Среди них – морские дроны, противотанковые средства и другое вооружение, которое изготавливается в значительно больших объемах, чем нужно на фронте.

  • По словам главы государства, Украина готова к сотрудничеству с теми партнерами, которые поддерживали ее независимость и помогали в самые сложные времена. Зеленский отметил, что экспорт оружия будет происходить под строгим контролем, чтобы гарантировать безопасность украинских технологий и предотвратить их попадание в руки врага.

  • Эксперты считают, что разрешение предприятиям работать одновременно на внутренний рынок и на экспорт существенно расширит производственные возможности оборонной отрасли. Это не только укрепит экономику, но и обеспечит дополнительное финансирование для развития современного вооружения, необходимого украинской армии.