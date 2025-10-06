Куди експортуватимуть зброю?
Про це розповів Володимир Зеленський під час свого виступу на міжнародному Форумі оборонних індустрій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал президента.
Дивіться також Мільярди доларів: Зеленський сказав, яким буде потенціал виробництва ракет і дронів у 2026 році
Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту,
– зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що вже дав доручення Офісу президента, а також усій команді та секретарю РНБО України. Вони мають розробити та представити головні елементи майбутньої експортної системи зброї.
Робоча назва програми експорту українського озброєння – "Зброя – наш експортний продукт".
За словами Зеленського наразі вже досягнуті домовленості про відкриття платформ експорту-імпорту зброї за трьома напрямками :
- у Європі;
- у Сполучених Штатах Америки;
- а також на Близькому Сході.
Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість,
– наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що наразі головне завдання – запустити ключові платформи експорту зброї до кінця 2025 року.
Важливо! Раніше Зеленський зазначав, що українські виробники потребують достатньо коштів для виготовлення сучасних видів озброєння. Тому дефіцит фінансування вже з 2025 року покриватимуть за допомогою керованого експорту деяких видів озброєння, передає Офіс президента.
Що відомо про експорт української зброї?
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні вже є види зброї, виробництво яких перевищує поточні потреби армії. Серед них – морські дрони, протитанкові засоби та інше озброєння, яке виготовляється у значно більших обсягах, ніж потрібно на фронті.
За словами глави держави, Україна готова до співпраці з тими партнерами, які підтримували її незалежність і допомагали у найскладніші часи. Зеленський наголосив, що експорт зброї відбуватиметься під суворим контролем, аби гарантувати безпеку українських технологій і запобігти їхньому потраплянню до рук ворога.
Експерти вважають, що дозвіл підприємствам працювати одночасно на внутрішній ринок і на експорт суттєво розширить виробничі можливості оборонної галузі. Це не лише зміцнить економіку, а й забезпечить додаткове фінансування для розвитку сучасного озброєння, необхідного українській армії.