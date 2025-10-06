Куди експортуватимуть зброю?

Про це розповів Володимир Зеленський під час свого виступу на міжнародному Форумі оборонних індустрій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал президента.

Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що вже дав доручення Офісу президента, а також усій команді та секретарю РНБО України. Вони мають розробити та представити головні елементи майбутньої експортної системи зброї.

Робоча назва програми експорту українського озброєння – "Зброя – наш експортний продукт".

За словами Зеленського наразі вже досягнуті домовленості про відкриття платформ експорту-імпорту зброї за трьома напрямками :

у Європі;

у Сполучених Штатах Америки;

а також на Близькому Сході.

Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі головне завдання – запустити ключові платформи експорту зброї до кінця 2025 року.

Важливо! Раніше Зеленський зазначав, що українські виробники потребують достатньо коштів для виготовлення сучасних видів озброєння. Тому дефіцит фінансування вже з 2025 року покриватимуть за допомогою керованого експорту деяких видів озброєння, передає Офіс президента.

Що відомо про експорт української зброї?