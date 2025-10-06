Що розказав Зеленський про зброю?

Про це сказав Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі українського лідера.

Він зазначив, що достатньо навести одну цифру, щоб усе було зрозуміло. Річ у тім, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів, – заявив Зеленський.

Згідно з його слів, попри удари, попри об’єктивну складність, попри всі можливі складнощі, українці створюють свій національний оборонний продукт. І це з урахування того, що зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні.

Важливо! Володимир Зеленський додав, що за частиною параметрів українська зброя вже випереджає багатьох інших у світі.

Він також розповів, що Україна змогла рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. Плюс не варто забувати про виробництво снарядів: торік країна виготовила й поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Також Зеленський назвав українські морські дрони глобальною оборонною сенсацією. Він підкреслив, о російський флот у Чорному морі вперше в історії був вигнаний у віддалені бухти.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу.

Що відомо про виробництво ОПК в Україні?

Наразі уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцеперебування та виробничі потужності. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану,

– написала Свириденко.

Зауважте! Вона підкреслила, що безпека оборонної індустрії – це ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним.

Що ще відомо про українську зброю?