Про це він повідомив на брифінгу міністрів оборони та Польщі у Києві, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля у телеграмі.

Що відомо про спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем?

Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний Меморандум підписали сьогодні у Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи,

– зазначив Шмигаль.

Він додав, що центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання.

Вона буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Шмигаль зустрівся з Косіняк-Камишем

Також було підписано Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. Йдеться про поглиблення взаємодії двох країн за ключовими напрямками, зокрема SAFE та PURL.

Що таке SAFE та PURL?

SAFE – механізм, що у березні 2025 року запропонувала Єврокомісія. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.



PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механізм надання допомоги Україні, що на підставі українських запитів формує пріоритетний список озброєння та боєприпасів. Він погоджуватиметься з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR) та фінансуватиметься країнами-членами Альянсу чи іншими партнерами. Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США.

Міністри також підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому закликають союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

Довідка: JATEC – це ініціатива, започаткована в межах комплексного пакета допомоги НАТО для України. Її мета – спільне посилення оборонних спроможностей України та країн Альянсу, забезпечення сумісності українських безпекових та оборонних структур із інституціями НАТО. Проєкт також спрямований на підвищення рівня військової освіти, розвиток аналітичних можливостей і якісну підготовку особового складу.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу підкреслив, що Польщі треба готуватися протидіяти надалі не лише російським БпЛА, а й ракетам різних типів. На його думку, Польщі необхідно співпрацювати з Україною у сфері протидії безпілотникам, а НАТО розробляти комплексні з Україною заходи протидії російським БпЛА.

