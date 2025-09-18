"Рубікон" відігравав важливу роль у поверненні Росії територій Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Що відомо про командира "Рубікону"?

"Радіо Свобода" дізналися, хто є командиром російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон". Полковник Сергій Вікторович Будніков раніше служив у 61-й окремій бригаді морської піхоти (Північний флот) та 9-й артилерійській бригаді (6-та загальновійськова армія) у Ленінградському військовому окрузі.

Підрозділи "Рубікону" відіграли значну роль у поверненні частини Курської області під контроль Росії наприкінці 2024 року. Вони також діяли на Покровському наприкінці січня 2025 року та на Харківському та Вугледарському напрямках у середині лютого 2025 року. На півдні Донецької області вони діяли на початку березня 2025 року. З початку травня "Рубікон" переважно діє в Донецькій області.

"Рубікон" перейшов від переважного завдання ударів безпілотниками по наземних цілях до ударів по українських безпілотниках.

Також підрозділи завдавали ударів по українських лініях зв'язку, зокрема в тактичних районах Добропілля та Костянтинівка-Дружківка.

Журналісти дізналися, що штаб-квартира "Рубікону" знаходиться у конгрес-центрі "Патріот" у однойменному парку поблизу Москва-Сіті.

Поблизу парку "Патріот" базується кілька інших військових частин. У самому парку розташований Навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард", який Росія використовує для мілітаризації російської молоді. Ймовірно з ним співпрацює і "Рубікон".

