Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Навіщо Козака усунули з посади?

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на публікації в російських ЗМІ, вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з російським диктатором Володимиром Путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".

Високопоставлені кремлівські чиновники, ймовірно за згодою президента Росії Володимира Путіна, усунули заступника керівника адміністрації Кремля Дмитра Козака з його високої посади після багаторічних суперечок щодо політики Путіна стосовно війни в Україні,

– пишуть у звіті.

Російський політолог зауважив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім цього, Козак на початку війни домовився з Україною про угоду, яка мала б унеможливити вступ України до НАТО, однак Путін відкинув її, оскільки прагнув також анексувати українські території.

Західні та російські джерела вказували: Козак втратив вплив у Кремлі після того, як упродовж останніх місяців радив Путіну негайно зупинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та обмежити владу російських спецслужб. Постійні розбіжності Козака з Путіним свідчать, що російський диктатор та, можливо, інші впливові фігури Кремля, зокрема перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, усунули Козака або змусили його "добровільно" піти, вважають в ISW.

Отже, аналітики підсумували, що вихід Козака з Кремля остаточно закріпить владу та відповідальність Кирієнка в адміністрації президента. Ймовірне рішення Путіна усунути досвідченого високопосадовця зі свого найближчого кола після того, як той висловив прагнення закінчити війну в Україні, додатково свідчить, що Путін і його оточення консолідуються навколо курсу на продовження війни та максималістських вимог Москви.

