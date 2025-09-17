Про це в середу, 17 вересня, повідомили російські журналісти з посиланням на нібито обізнані джерела в Москві. Деталі читайте на сайті 24 Каналу.

Чому Козак добровільно йде з Кремля?

Ще 29 серпня Путін підписав указ про розформування двох управлінь президентської адміністрації, якими керував Козак: управління з міжрегіональних і культурних зв'язків із закордонними країнами та управління з прикордонного співробітництва.

На заміну їм створили одне управління зі стратегічного партнерства та співробітництва, яке довірили Сергію Кірієнку.

Опісля подейкували, що Козаку нададуть посаду представника російського диктатора в Північно-Західному федеральному окрузі.

Однак незважаючи на це, соратник Путіна, за низкою свідчень близьких до нього людей, "відчував тягар своєї причетності до подій", тож вважав за необхідне залишити державну службу.

Російські журналісти зазначають – коли інформація про відхід Козака буде підтверджена офіційно, це стане "унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої за власним бажанням виходить такий високопоставлений чиновник".

Як Козак потрапив у немилість Путіна?