Тепер у The New York Times дізналися деталі про розрив стосунків з російським лідером, передає 24 Канал. Козак нібито відмовився виконувати накази диктатора на другий день повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зіпсувалися стосунки Путіна та Козака?

За словами близьких до Козака осіб, на початку повномасштабного вторгнення Путін наказав Козакові вимагати капітуляції України. Однак той відмовився, не розуміючи, чого російський лідер намагається досягти своєю інвазією.

Коли розмова загострилася, Козак сказав, що готовий бути заарештованим або навіть розстріляним.

Лише пізніше він дізнався, що під час цього дзвінка президент увімкнув гучномовець, перетворивши інших високопосадовців адміністрації на свідків непокори.

Козак був єдиним голосом незгоди в найближчому оточенні Путіна, маленькою тріщиною в його жорсткому контролі над владою,

– пише NYT.

Таким чином соратник диктатора озвучив приховане невдоволення, яке нібито відчувають багато представників ділових і культурних кіл, а також урядовці. Ба більше, цьогоріч обурення посилилося через відмову Путіна припинити війну навіть на вигідних умовах, запропонованих Дональдом Трампом.

Наразі Козак, що почав працювати з Путіним іще в 1990-х роках, залишається в Москві. Ймовірно, він вважає, що саме особисті зв'язки гарантують йому певну безпеку.

Цікаво! На початку 2022 року Козак вів переговори щодо війни на сході України. У січні стало відомо про 8-годинну зустріч у Парижі. Кілька колишніх українських і американських чиновників вважали, що соратник Путіна справді прагнув дипломатичного вирішення, а не просто тягнув час перед початком війни.

Ба більше, поки російський президент зосереджував війська, Козак склав довгий список можливих негативних наслідків вторгнення. Зокрема, йшлося про можливість вступу Швеції та Фінляндії до НАТО – прогноз, який виявився пророчим.

Уже 21 лютого 2022 року Козак виступив перед Радою безпеки, де говорив, що українці чинитимуть опір, санкції будуть суворими, а геополітичне становище Росії погіршиться.

У приватних розмовах Козак нібито заперечував чутки про те, що вимагав у телефонній розмові з Андрієм Єрмаком капітуляції України в перші години повномасштабної війни.

Уже на другий день вторгнення Козак вів переговори з Давидом Арахамією щодо можливого припинення вогню, що розлютило російського президента. Зрештою, диктатор довірив роль свого посланця Володимиру Мединському, але Козак зберіг офіс у будівлі адміністрації президента.

Усе змінилося, коли Путін запропонував йому підготувати пропозиції щодо поліпшення економічного клімату в Росії. Козак запропонував закінчити війну та провести ліберальні внутрішні реформи, зробивши судову систему незалежною від фактичного нагляду правоохоронних органів.

Що відомо про відставку Козака?