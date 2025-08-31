Він працював із диктатором іще з 1990-х років, очолював його передвиборчі штаби та займався будівництвами Олімпіади-2012. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на опозиційні ЗМІ.

Чому Козак "потрапив у немилість"?

У п'ятницю, 29 серпня, Путін підписав указ про розформування двох управлінь президентської адміністрації, якими керував Дмитро Козак – з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами та з прикордонного співробітництва.

До того ж, за даними джерел, у Кремлі обговорюють відставку Козака, який натомість може стати повноважним представником диктатора в Північно-Західному федеральному окрузі. Це рішення ухвалюватиме особисто Путін.

Нагадаємо, у серпні наближені до Кремля люди розповіли для The New York Times, що Козак – єдиний високопоставлений чиновник, який виступає проти війни. Путін нібито розчарувався у своєму соратникові, але все ж підтримує з ним контакт.

Козак буцімто запропонував російському лідерові припинити бойові дії і розпочати мирні переговори, а також наполягав на проведенні реформ, аби взяти спецслужби під контроль уряду й створити незалежну судову систему.

Хто може замінити Козака?

Цікаво, що на місце Козака в адміністрацію президента може прийти син ексгенпрокурора Юрія Чайки – Ігор Чайка, який із 2023 року він перебуває під санкціями ЄС, а з березня 2025 року керує Росспівробітництвом.

Указ Путіна також передбачає створення в Кремлі управління зі стратегічного партнерства та співробітництва на заміну двом ліквідованим. Ним керуватиме перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кірієнко.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав "спробою самозбереження" бажання Путіна замінити низку еліт, які хочуть завершення війни, на лояльних учасників війни.

