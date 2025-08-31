Он работал с диктатором еще с 1990-х годов, возглавлял его предвыборные штабы и занимался стройками Олимпиады-2012. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционные СМИ.

Почему Козак "попал в немилость"?

В пятницу, 29 августа, Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которыми руководил Дмитрий Козак – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.

К тому же, по данным источников, в Кремле обсуждают отставку Козака, который взамен может стать полномочным представителем диктатора в Северо-Западном федеральном округе. Это решение будет принимать лично Путин.

Напомним, в августе приближенные к Кремлю люди рассказали для The New York Times, что Козак – единственный высокопоставленный чиновник, который выступает против войны. Путин якобы разочаровался в своем соратнике, но все же поддерживает с ним контакт.

Козак якобы предложил российскому лидеру прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а также настаивал на проведении реформ, чтобы взять спецслужбы под контроль правительства и создать независимую судебную систему.

Кто может заменить Козака?

Интересно, что на место Козака в администрацию президента может прийти сын экс-генпрокурора Юрия Чайки – Игорь Чайка, который с 2023 года он находится под санкциями ЕС, а с марта 2025 года руководит Россотрудничеством.

Указ Путина также предусматривает создание в Кремле управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству на замену двум ликвидированным. Им будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал "попыткой самосохранения" желание Путина заменить ряд элит, которые хотят завершения войны, на лояльных участников войны.

