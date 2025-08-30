По его словам, Россия целенаправленно бьет только по военным объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника российского Генштаба во время подведения итогов боевых действий за весенне-летний период.

Что говорят в российском Гентабе о массированных обстрелах Украины?

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины,

– сказал Герасимов.

По его словам, Генштаб РФ работает во взаимодействии с ФСБ.

Кроме того, он подтвердил намерения российской армии продолжать наступательные действия в рамках так называемой "специальной военной операции".

Как в Кремле комментировали массированные обстрелы Украины?