Глава МВД Игорь Клименко заявил, что вражеская ракета уничтожила целый подъезд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Удар по многоэтажке в Киеве 28 августа: что известно?

Министр внутренних дел уточнил, что российские захватчики ударили по пятиэтажке на улице Бориспольской.

Подъезд уничтожен вражеской ракетой,

– заявил Клименко.

Также отметил, что спасатели нашли обломки ракеты, однако о ее типе сообщат военные и следователи СБУ.

На данный момент можем подтвердить гибель 3 человек на этой локации... Но есть информация, что здесь, как минимум, еще 3 тела могут находиться под завалами,

– рассказал министр.