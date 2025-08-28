Глава МВС Ігор Клименко заявив, що ворожа ракета знищила цілий під'їзд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
Зверніть увагу Київ атакували "Шахедами" та ракетами: руйнування у багатоповерхівках, горить дитсадок
Удар по багатоповерхівці у Києві 28 серпня: що відомо?
Міністр внутрішніх справ уточнив, що російські загарбники вдарили по п'ятиповерхівці на вулиці Бориспільській.
Під'їзд знищений ворожою ракетою,
– заявив Клименко.
Також зазначив, що рятувальники знайшли уламки ракети, однак про її тип повідомлять військові та слідчі СБУ.
На цей момент можемо підтвердити загибель 3 осіб на цій локації… Але є інформація, що тут, як мінімум, ще 3 тіла можуть перебувати під завалами,
– розповів міністр.
Також зазначив, що вже двічі проведено поквартирний обхід по навколишніх будинках. Близько 8 – 10 будинків постраждали від цього вибуху.
Ракета зайшла приблизно в районі 3 – 4 поверху п'ятиповерхівки,
– уточнив глава МВС.
Додав, що звичайно, наслідки вибухової хвилі в усі сторони цього мікрорайону