Глава МВС Ігор Клименко заявив, що ворожа ракета знищила цілий під'їзд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Удар по багатоповерхівці у Києві 28 серпня: що відомо?

Міністр внутрішніх справ уточнив, що російські загарбники вдарили по п'ятиповерхівці на вулиці Бориспільській.

Під'їзд знищений ворожою ракетою,

– заявив Клименко.

Також зазначив, що рятувальники знайшли уламки ракети, однак про її тип повідомлять військові та слідчі СБУ.

На цей момент можемо підтвердити загибель 3 осіб на цій локації… Але є інформація, що тут, як мінімум, ще 3 тіла можуть перебувати під завалами,

– розповів міністр.

Також зазначив, що вже двічі проведено поквартирний обхід по навколишніх будинках. Близько 8 – 10 будинків постраждали від цього вибуху.

Ракета зайшла приблизно в районі 3 – 4 поверху п'ятиповерхівки,

– уточнив глава МВС.

Додав, що звичайно, наслідки вибухової хвилі в усі сторони цього мікрорайону