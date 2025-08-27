Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Дивіться також Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів існує загроза

Що відомо про вибухи у Києві?

О 21:35 в Повітряних силах повідомили, що в російський БпЛА рухається в напрямку Києва повз Бровари.

Вже о 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– йдеться у повідомленні.

Про роботу ППО в столиці також повідомили у КМВА. Там закликали перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Які ще регіони атакувала Росія?