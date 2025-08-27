Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 21:35 в Повітряних силах повідомили, що в російський БпЛА рухається в напрямку Києва повз Бровари.
Вже о 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться у повідомленні.
Про роботу ППО в столиці також повідомили у КМВА. Там закликали перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Які ще регіони атакувала Росія?
- Раніше була інформація про вибухи у Дніпрі. В напрямку міста рухався ударний БпЛА.
- Також росіяни атакували Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про роботу ППО біля острова Хортиця.
- Вдень окупаційні війська завдали удару по Чернігову. Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 жінки, є руйнування, пошкоджені будинки.