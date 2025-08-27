Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух у Дніпрі пролунав близько 21:15 27 серпня. Імовірно, по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Про небезпеку розповіли й у Повітряних Силах. Захисники повідомили про ворожий безпілотник з півдня у напрямку Дніпра.

