Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
Росія атакувала Запоріжжя увечері 27 серпня ударними БпЛА. Інформація про вибухи у місті з'явилася о 20:53.
Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в районі острова Хортиця.
Робота ППО по ворожому БпЛА в районі острова Хортиця,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 20:51 в Повітряних силах також попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Запоріжжя.
Які регіони "Шахеди" атакували минулої ночі?
- В ніч на 27 серпня Росія атакувала Самару на Дніпропетровщині. Там пролунали вибухи.
- Також під ударом була Полтавщина. В ОВО повідомляли про роботу ППО в області.
- Загалом продовж ночі на 27 серпня Росія випустила по Україні 95 БпЛА типу "Шахед" та безпілотників різних типів. Сили ППО збили та подавили 74 російських дронів.