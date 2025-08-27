Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів існує загроза

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Росія атакувала Запоріжжя увечері 27 серпня ударними БпЛА. Інформація про вибухи у місті з'явилася о 20:53.

Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в районі острова Хортиця.

Робота ППО по ворожому БпЛА в районі острова Хортиця,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 20:51 в Повітряних силах також попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Запоріжжя.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які регіони "Шахеди" атакували минулої ночі?