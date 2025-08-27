Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Російські БпЛА летіли на Полтавщину
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили після 00:30.
Одразу після цього стало відомо, що група ворожих "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухається курсом на Полтавщину.
О 01:31 Володимир Когут повідомив, що в регіоні працюють сили ППО.
На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!
– написав він.
Які ще області перебували під ударом?
- Вночі 27 серпня вибухи також пролунали в місті Самар, що на Дніпропетровщині. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих "Шахедів" з південного сходу рухаються на схід регіону.
- Серія вибухів прогриміла й в Сумах. Ближче до 2 ночі в ОВА повідомили, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв, але є пошкодження об'єктів інфраструктури.