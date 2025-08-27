Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временного исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.
Российские БпЛА летели на Полтавщину
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена после 00:30.
Сразу после этого стало известно, что группа вражеских "Шахедов" на севере Днепропетровщины двигается по курсу на Полтавщину.
В 01:31 Владимир Когут сообщил, что в регионе работают силы ПВО.
В Полтавской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!
– написал он.
Какие еще области находились под ударом?
- Ночью 27 августа взрывы также прогремели в городе Самар на Днепропетровщине. Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских "Шахедов" с юго-востока двигаются к востоку региона.
- Серия взрывов прогремела и в Сумах. Ближе к 2 ночи в ОВА сообщили, что враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Предварительно, без жертв, но есть повреждения объектов инфраструктуры.