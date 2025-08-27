Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временного исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

Российские БпЛА летели на Полтавщину

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена ​​после 00:30.

Сразу после этого стало известно, что группа вражеских "Шахедов" на севере Днепропетровщины двигается по курсу на Полтавщину.

В 01:31 Владимир Когут сообщил, что в регионе работают силы ПВО.

В Полтавской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!

– написал он.

