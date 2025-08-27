Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Днепропетровской области?
Воздушная тревога в Самаровском районе Днепропетровщины была объявлена в 23:55.
Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских "Шахедов" с юго-востока двигаются к востоку Днепропетровщины.
Мониторинговые каналы также писали, что 5 беспилотников летят мимо Днепра и Самара с севера.
По словам корреспондентов Суспильного, уже в 00:13 жители Самара услышали звуки взрывов.
