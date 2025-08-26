Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят вражеские беспилотники?

22:06, 26 августа

Вражеские БПЛА из Луганской области на Харьковщину и Донетчину.

22:05, 26 августа

Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины. Привлечены средства для сбития.