Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят вражеские беспилотники?
Вражеские БПЛА из Луганской области на Харьковщину и Донетчину.
Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины. Привлечены средства для сбития.