Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Украинские беспилотники становятся эффективным оружием против российских захватчиков, превращая современный конфликт в настоящую гонку технологий.
Читайте также Благодаря ударам ВСУ в октябре-ноябре часть российской железной дороги будет остановлена, – Андрющенко
Как Украина выиграет технологическую битву над Россией?
Sky News получил эксклюзивный доступ к одной из украинских фабрик, где волонтеры и стартапы собирают тысячи дронов ежемесячно, чтобы поддержать фронт.
Компания General Cherry, основана в начале войны волонтерами, сначала производила около 100 дронов в месяц. Сейчас этот показатель вырос в 1000 раз. По словам представителя компании Андрея Лавреновича, потребности украинских военных постоянно растут.
У россиян много техники, наши солдаты ежедневно говорят нам: нам нужно больше, быстрее, лучше,
– сказал он.
Стоит заметить! Местонахождение фабрики тщательно охраняется и часто меняется, чтобы избежать ударов со стороны России.
На фабрике дроны собирают вручную, настраивают и испытывают перед отправкой на фронт. Квадрокоптеры отличаются по размерам: одни несут взрывчатку, другие поднимаются на шесть километров, чтобы атаковать российские разведывательные беспилотники. Дрон стоимостью 1 000 долларов может сбить самолет врага, который стоит в 300 раз дороже.
Россия тоже не отстает. Ее заводы выпускают сотни ударных дронов Geranium delta wing, усовершенствованные версии Shahed, работающие с волоконно-оптическим управлением. Эта технология сложна для перехвата, а Китай поставляет России жизненно важные материалы, включая микрочипы и волокно, что помогает увеличить производство.
Украинские разработчики признают: Россия начала внедрять технологию раньше и масштабировала ее производство. Александр "Дракар", руководитель отдела разработки новых продуктов, отметил, что украинский прототип эффективнее, но враг уже успел использовать преимущество времени и ресурсов.
Это постоянная гонка: инновации украинцев отвечают новыми инновациями россиян. По словам специалистов, сейчас 80% ударов на поле боя наносятся дронами. Тот, кто будет иметь преимущество в этой технологической битве, получит ключевое преимущество в будущих войнах.
Украинцы отмечают: чтобы сохранить лидерство, Запад должен усилить помощь дронами и ресурсами для стартапов, которые на фронте превращают научную фантастику в реальность.
Что известно о новых украинских разработках вооружений?
Украина представила крылатую ракету Flamingo FP-5, которая имеет дальность более 3000 километров и боевую часть весом 1150 килограммов. По планам, до конца года их количество значительно возрастет, а серийное производство предусматривает выпуск до 7 ракет в сутки.
Эксперты подчеркивают, что "Фламинго" по мощности как минимум вдвое превосходит американский Tomahawk. Благодаря таким характеристикам ракета может эффективно уничтожать стратегические объекты и наносить удары глубоко на территории России, открывая новые возможности для усиления оборонного и наступательного потенциала Украины.
Кроме того, по данным Defence Express, впервые публично показали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известную как "Длинный Нептун". Испытания этой ракеты состоялись еще в марте, и она способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров.