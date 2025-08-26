Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Украинские беспилотники становятся эффективным оружием против российских захватчиков, превращая современный конфликт в настоящую гонку технологий.

Читайте также Благодаря ударам ВСУ в октябре-ноябре часть российской железной дороги будет остановлена, – Андрющенко

Как Украина выиграет технологическую битву над Россией?

Sky News получил эксклюзивный доступ к одной из украинских фабрик, где волонтеры и стартапы собирают тысячи дронов ежемесячно, чтобы поддержать фронт.

Компания General Cherry, основана в начале войны волонтерами, сначала производила около 100 дронов в месяц. Сейчас этот показатель вырос в 1000 раз. По словам представителя компании Андрея Лавреновича, потребности украинских военных постоянно растут.

У россиян много техники, наши солдаты ежедневно говорят нам: нам нужно больше, быстрее, лучше,

– сказал он.

Стоит заметить! Местонахождение фабрики тщательно охраняется и часто меняется, чтобы избежать ударов со стороны России.

На фабрике дроны собирают вручную, настраивают и испытывают перед отправкой на фронт. Квадрокоптеры отличаются по размерам: одни несут взрывчатку, другие поднимаются на шесть километров, чтобы атаковать российские разведывательные беспилотники. Дрон стоимостью 1 000 долларов может сбить самолет врага, который стоит в 300 раз дороже.

Россия тоже не отстает. Ее заводы выпускают сотни ударных дронов Geranium delta wing, усовершенствованные версии Shahed, работающие с волоконно-оптическим управлением. Эта технология сложна для перехвата, а Китай поставляет России жизненно важные материалы, включая микрочипы и волокно, что помогает увеличить производство.

Украинские разработчики признают: Россия начала внедрять технологию раньше и масштабировала ее производство. Александр "Дракар", руководитель отдела разработки новых продуктов, отметил, что украинский прототип эффективнее, но враг уже успел использовать преимущество времени и ресурсов.

Это постоянная гонка: инновации украинцев отвечают новыми инновациями россиян. По словам специалистов, сейчас 80% ударов на поле боя наносятся дронами. Тот, кто будет иметь преимущество в этой технологической битве, получит ключевое преимущество в будущих войнах.

Украинцы отмечают: чтобы сохранить лидерство, Запад должен усилить помощь дронами и ресурсами для стартапов, которые на фронте превращают научную фантастику в реальность.

Что известно о новых украинских разработках вооружений?