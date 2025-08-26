Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Українські безпілотники стають найефективнішою зброєю проти російських загарбників, перетворюючи сучасний конфлікт на справжню гонку технологій.

Як Україна виграє технологічну битву над Росією?

Sky News отримав ексклюзивний доступ до однієї з українських фабрик, де волонтери та стартапи збирають тисячі дронів щомісяця, щоб підтримати фронт.

Компанія General Cherry, заснована на початку війни волонтерами, спочатку виробляла близько 100 дронів на місяць. Зараз цей показник зріс у 1000 разів. За словами представника компанії Андрія Лавреновича, потреби українських військових постійно зростають.

У росіян багато техніки, наші солдати щодня кажуть нам: нам потрібно більше, швидше, краще,

– сказав він.

Варто зауважити! Місцезнаходження фабрики ретельно охороняється й часто змінюється, щоб уникнути ударів з боку Росії.

На фабриці дрони збирають вручну, налаштовують та випробовують перед відправкою на фронт. Квадрокоптери відрізняються за розмірами: одні несуть вибухівку, інші піднімаються на шість кілометрів, щоб атакувати російські розвідувальні безпілотники. Дрон вартістю 1 000 доларів може збити літак ворога, який коштує у 300 разів дорожче.

Росія теж не відстає. Її заводи випускають сотні ударних дронів Geranium delta wing, вдосконалені версії Shahed, що працюють з волоконно-оптичним керуванням. Ця технологія складна для перехоплення, а Китай постачає Росії життєво важливі матеріали, включно з мікрочіпами та волокном, що допомагає збільшити виробництво.

Українські розробники визнають: Росія почала впроваджувати технологію раніше і масштабувала її виробництво. Олександр "Дракар", керівник відділу розробки нових продуктів, зазначив, що український прототип ефективніший, але ворог уже встиг використати перевагу часу та ресурсів.

Це постійна гонка: інновації українців відповідають новими інноваціями росіян. За словами фахівців, нині 80% ударів на полі бою завдаються дронами. Той, хто матиме перевагу в цій технологічній битві, отримає ключову перевагу в майбутніх війнах.

Українці наголошують: щоб зберегти лідерство, Захід має посилити допомогу дронами та ресурсами для стартапів, які на фронті перетворюють наукову фантастику на реальність.

