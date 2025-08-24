Це одна з найпотужніших ракет на озброєнні України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wionews.

Які нові подробиці стало відомо про ракету "Фламінго"?

Українська оборонна компанія Fire Point створила надпотужну крилату ракету Flamingo FP-5, здатну завдавати ударів на відстані понад 3000 кілометрів.

Ми не хотіли оприлюднювати цю інформацію, але, здається, зараз саме час. Flamingo – це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і пролетіти 3000 кілометрів до Росії,

– сказала Терех в інтерв’ю Politico.

Вона уточнила, що від ідеї до успішних випробувань пройшло менше ніж дев’ять місяців. Потенціал Flamingo FP-5, за її словами, значно перевищує можливості ракети Р-360 "Нептун".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Київ матиме велику кількість цих ракет. За його словами, додаткова інформація з'явиться тоді, "коли Україна зможе використовувати сотні таких ракет".

Тим часом у Росії намагаються применшити значення нової зброї, поширюючи версію про нібито британське походження ракети. Терех спростувала ці твердження, наголосивши, що подібні заяви лише свідчать про занепокоєння Кремля.

Російські спроби перешкодити розголосу про нову ракету лише демонструють їхню стурбованість. Я б сказала, що це якийсь великий момент енергії. Не потрібно страшної назви для ракети, яка може пролетіти 3000 кілометрів. Головна мета – щоб ракета була ефективною,

– підкреслила вона.

До теми долучився і президент США Дональд Трамп, закликавши Україну активніше завдавати ударів по території РФ:

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в атаці. Попереду цікаві часи!!!", – написав американський президент.

Що відомо про ракету "Фламінго"?