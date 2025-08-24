Это одна из самых мощных ракет на вооружении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wionews.

Какие новые подробности стало известно о ракете "Фламинго"?

Украинская оборонная компания Fire Point создала сверхмощную крылатую ракету Flamingo FP-5, способную наносить удары на расстоянии более 3000 километров.

Мы не хотели обнародовать эту информацию, но, кажется, сейчас самое время. Flamingo – это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и пролететь 3000 километров до России,

– сказала Терех в интервью Politico.

Она уточнила, что от идеи до успешных испытаний прошло менее девяти месяцев. Потенциал Flamingo FP-5, по ее словам, значительно превышает возможности ракеты Р-360 "Нептун".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года Киев будет иметь большое количество этих ракет. По его словам, дополнительная информация появится тогда, "когда Украина сможет использовать сотни таких ракет".

Между тем в России пытаются преуменьшить значение нового оружия, распространяя версию о якобы британском происхождении ракеты. Терех опровергла эти утверждения, подчеркнув, что подобные заявления лишь свидетельствуют о беспокойстве Кремля.

Российские попытки помешать огласке о новой ракете лишь демонстрируют их обеспокоенность. Я бы сказала, что это какой-то большой момент энергии. Не нужно страшного названия для ракеты, которая может пролететь 3000 километров. Главная цель – чтобы ракета была эффективной,

– подчеркнула она.

К теме присоединился и президент США Дональд Трамп, призвав Украину активнее наносить удары по территории РФ:

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды великолепная оборона, но ей не позволяют играть в атаке. Впереди интересные времена!!!", – написал американский президент.

Что известно о ракете "Фламинго"?