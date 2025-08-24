Детали передает 24 Канал.

Запрещают ли США Украине дальнобойные удары по России?

В СМИ появилась информация, что Пентагон блокирует возможность ударов по России дальнобойными ракетами. Об этом написали The Wall Street Journal.

Издание указало, что с конца весны Пентагон не позволяет Украине применять ракеты ATACMS и Storm Shadow против целей в России. А разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Гегсет.

Зеленский прокомментировал это.

Президент сказал: Украина наносит удары по российским тылам только своим дальнобойным оружием, произведенным в Украине. С Соединенными Штатами "такие вопросы уже не обсуждают".

На сегодня, если честно, мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы в последнее время, если честно, не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты. Когда-то это было, вы помните, были разные сигналы относительно наших ответных ударов после их ударов по нашей энергетике,

– сказал Зеленский.

Гарант добавил: сообщения СМИ о запрете стали для него новостью.