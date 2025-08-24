Именно это подчеркнул Владимир Зеленский в обращении на День Независимости. Глава государства заверил, что реакция Украины на действия России является пропорциональной и праведной, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский относительно ударов по России?
Так, когда оккупанты стремятся захватить Сумщину, тогда в Курской области появляются наши ВСУ. Когда враг атакует украинскую энергетику, тогда в ответ горят его НПЗ.
И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость,
– заявил Зеленский.
Он напомнил, что Украина неоднократно предлагала противнику обоюдное прекращение огня. Впрочем, поскольку ее призывы игнорируют, она будет отвечать силой.
Президент подчеркнул, что сегодня Украина – сильнее, чем была раньше, и себя уважает. Наше государство имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что ей необходимо.
Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, которую россияне называют компромиссом,
– подчеркнул президент.
Что известно об украинских ударах по России?
- Украина усилила атаки на российские нефтяные заводы. Дроны поразили не менее 10 объектов энергетической инфраструктуры врага, в частности заводы "Лукойл" в Волгограде, НПЗ в Саратове и Ростовской области.
- Удары по НПЗ привели к рекордному росту цен на бензин в России. Цены на топливо в стране-агрессоре выросли на 10% только за этот месяц и на 50% с начала года.
- По данным СМИ, Пентагон блокирует использование Украиной западного дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, для ударов по России с конца весны.
- ВСУ несколько раз нанесли удары по нефтепроводу "Дружба", в результате чего в его работе произошли перебои. Венгрия и Словакия, которые получают этим путем российскую нефть, очень разозлились.