Именно это подчеркнул Владимир Зеленский в обращении на День Независимости. Глава государства заверил, что реакция Украины на действия России является пропорциональной и праведной, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно ударов по России?

Так, когда оккупанты стремятся захватить Сумщину, тогда в Курской области появляются наши ВСУ. Когда враг атакует украинскую энергетику, тогда в ответ горят его НПЗ.

И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость,

– заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина неоднократно предлагала противнику обоюдное прекращение огня. Впрочем, поскольку ее призывы игнорируют, она будет отвечать силой.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина – сильнее, чем была раньше, и себя уважает. Наше государство имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что ей необходимо.

Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, которую россияне называют компромиссом,

– подчеркнул президент.

Что известно об украинских ударах по России?