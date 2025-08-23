Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какие последствия украинских ударов по заводам в России?

Журналисты подчеркнули, что сейчас Украина концентрирует удары дронами по нефтяным НПЗ, насосных станциях и топливных поездах, пытаясь не только ослабить военную машину России, но и нарушить повседневную жизнь россиян. Известно, что летом спрос на топливо у водителей и фермеров в России является самым большим.

По подсчетам CNN, только в августе 2025 года украинские дроны атаковали не менее 10 ключевых объектов энергетической инфраструктуры России.

Стратегия, похоже, работает. По данным украинской разведки, НПЗ, по которым нанесены удары, производят более 44 миллионов тонн продукции в год – больше чем 10% мощностей России,

– подчеркнули в издании.

Среди атакованных объектов в России:

Гигантский завод "Лукойл" в Волгограде, крупнейший в южной России. В издании зафиксировали облака дыма над заводом после атаки 14 августа. Минобороны врага признало повреждения, завод был атакован повторно 19 августа.

в Волгограде, крупнейший в южной России. В издании зафиксировали облака дыма над заводом после атаки 14 августа. Минобороны врага признало повреждения, завод был атакован повторно 19 августа. Большой НПЗ в Саратове также подвергся атаке в августе.

также подвергся атаке в августе. На заводе в Ростовской области пожары не утихали более двух суток после удара, по словам командира Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди.

В нескольких регионах России и в оккупированном Крыму зафиксирован дефицит бензина. Так называемый "губернатор" Сергей Аксенов объяснил недостаток "логистическими проблемами" и заявил, что власть делает, мол, все возможное, чтобы закупить необходимые объемы топлива и стабилизировать цены.

Активистка крымского движения "Желтая лента" заверила в соцсетях, что популярные марки бензина исчезли.

Несмотря на субсидии, россияне платят больше. Оптовые цены на топливо на бирже в Санкт-Петербурге выросли почти на 10% только за этот месяц и примерно на 50% с начала года,

– резюмировали журналисты.

По прогнозам аналитиков, облегчения не будет минимум месяц, даже после запрета экспорта бензина в июле. Это, в свою очередь, привело к росту экспорта сырой нефти.

