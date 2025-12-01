Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что Украина выбрала стратегию добивания вражеских объектов. Это ярко видно по атакам на нефтеперерабатывающие заводы. Силы обороны продолжают эти удары, пока объект не прекращает работу.

К теме Авиаэксперт ответил, почему не бьем по местам запуска "Шахедов"

Как постоянные атаки влияют на Россию?

Как отметил Тимочко, Силы обороны атакуют нефтеперерабатывающую и авиастроительную отрасли, которые являются стратегическими для военно-промышленного комплекса врага. К примеру, НПЗ – это не только нефть. Там производят и топливо, и резину, и масло, и битум, которые используются и на других предприятиях, обеспечивающих российскую армию.

Кроме этого, удары по таким объектам вызывают проблемы в политико-экономическом секторе страны-агрессора. Это приводит к внутренним противоречиям. Хотя силовой блок довольно сильно контролирует Россию, но в таких случаях каждый пытается защитить собственные интересы.

Российские военные понимают, что пока идет война – до тех пор они на коне. Им прощают преступления, мародерство и так далее. Есть экономические элиты, которые обеспечивают войну. Они теряют прибыли. Это, наверное, впервые с начала полномасштабной войны мы видим хоть подковерный, но диссонанс при взаимодействии российских элит,

– сказал Тимочко.

Удары по России: кратко