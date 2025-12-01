Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що Україна обрала стратегію добивання ворожих об'єктів. Це яскраво видно по атаках на нафтопереробні заводи. Сили оборони продовжують ці удари, доки об'єкт не припиняє роботу.
Як постійні атаки впливають на Росію?
Як наголосив Тимочко, Сили оборони атакують нафтопереробну та авіабудівну галузі, які є стратегічними для військово-промислового комплексу ворога. До прикладу, НПЗ – це не лише нафта. Там виробляють і паливо, і гуму, і мастило, і бітум, які використовуються і на інших підприємствах, що забезпечують російську армію.
Окрім цього, удари по таких об'єктах спричиняють проблеми в політико-економічному секторі країни-агресорки. Це приводить до внутрішніх суперечностей. Хоч силовий блок доволі сильно контролює Росію, але в таких випадках кожен намагається захистити власні інтереси.
Російські військові розуміють, що поки триває війна – доти вони на коні. Їм прощають злочини, мародерку і так далі. Є економічні еліти, які забезпечують війну. Вони втрачають прибутки. Це, напевно, вперше з початку повномасштабної війни ми бачимо хоч підкилимний, але дисонанс при взаємодії російських еліт,
– сказав Тимочко.
Удари по Росії: коротко
- В ніч на 30 листопада українські дрони зафіксували в низці регіонів Росії. Вже відомо про атаку на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.
- Також представники партизанського руху "Атеш" провели диверсію в російському тилу. Там знищили електровоз, який перевозив військовий вантаж ближче до прикордоння.
- В ніч на 29 листопада Сили оборони знову вдарили по авіаремонтному заводу ТАНТК імені Берієва. Повідомляли про пожежу в цеху, де ремонтують літаки Ту-95.