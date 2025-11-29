Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, у чому причина цього. Він зауважив, що дії операторів українських дронів спрямовані на результативність, а атаки по пускових майданчиках є малоефективним.

Чому Україна не атакує пускові майданчики Росії?

Костянтин Криволап підкреслив, що Україна завдає ударів по нерухомих об'єктах, координати яких точно відомі.

Те, що стосується пусків (дронів – 24 Канал), наприклад із мису Чауда. Уявляєте скільки цей полігон займає. Це така велика площина, куди точно попасти, знаючи, що звідти будуть щось запускати, дуже важко,

– сказав він.

Крім того, росіяни також використовують аеродроми, у яких велика злітно-посадкова смуга, на яку завозять пускові установки для безпілотників. Їх там запускають і одразу ж забирають. Вони не стоять постійно на одному місці.

Експерт з авіації підсумував, що запускати українські Дрони по цих об’єктах є немає сенсу, адже якщо вони летітимуть до певного місця умовно 2 години, то за цей час росіяни можуть здійснити атакувати й скритися піти звідти.

Для атак по місцях запуску "Шахедів" також можна використовувати крилаті або балістичні ракети, але треба точно знати координати. Поки це складно досягти.

Як Україна застосовує безпілотники по Росії?