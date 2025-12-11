Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Ворожа атака на Київ: у столиці зросла кількість жертв, ще понад 30 людей постраждало

Що відомо про вибух у Києві?

Правоохоронці наразі встановлюють обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. Інформація про подію з'явилася в місцевих телеграм-каналах удень в четвер, 11 грудня. У мережі поділилися відповідними відео.

Правоохоронці працюють на місці події: дивіться відео очевидців

За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована,

– кажуть співробітники поліції.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події з'ясовуються.

Місцеві телеграм-канали зазначають, що детонація сталася біля одного із покинутих автомобілів, коли на місці вже працювали всі служби.

Також за попередньою інформацією на вулиці Ревуцького сталася друга детонація. Там вибухнув невідомий предмет. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цього. Поліцейські інформацію про другий вибух не коментували.

Зазначимо! Якщо біля вас вибухнув невідомий пристрій, потрібно діяти зважено. Після вибуху одразу варто перевірити, чи немає поранень у вас або людей поруч. Також поруч на місці інциденту можуть бути елементи, які не здетонували, чи ще один пристрій. Не торкайтеся невідомих предметів та відійдіть від них в безпечне місце. Не забудьте викликати екстрені служби.

Детонація невідомих предметів в Україні: що відомо про останні випадки?