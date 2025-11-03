Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Дивіться також Львову знову не щастить з водою: у місті сталися ще дві аварії на водопроводі
Що пишуть про вибух невідомого предмета на Львівщині?
У департаменті з питань цивільного захисту повідомили про вибух невідомого предмета у селі Суховоля Зимноводської територіальної громади Львівського району.
Унаслідок вибуху невідомого предмета 3 дитини отримали опіки передпліч, живота та кистей,
– йдеться у повідомленні.
У поліції підтвердили факт вибуху та розповіли, що постраждали троє 14-річних дітей. Один з них запросив у гості своїх однолітків зі Львова. Під час їхнього дозвілля, пролунав вибух, діти отримали легкі травми.
Хлопцям надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
Вибухи невідомих предметів: які були схожі випадки?
Нагадаємо, 15 вересня у селі Морозівка Баришівської громади стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, а 40-річний чоловік отримав травми.
Також нещодавно, 30 жовтня, на Укрпошті стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку. Вона мала їхати за кордон.
Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта". Усім надано медичну допомогу.