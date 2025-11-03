Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

Дивіться також Львову знову не щастить з водою: у місті сталися ще дві аварії на водопроводі

Що пишуть про вибух невідомого предмета на Львівщині?

У департаменті з питань цивільного захисту повідомили про вибух невідомого предмета у селі Суховоля Зимноводської територіальної громади Львівського району.

Унаслідок вибуху невідомого предмета 3 дитини отримали опіки передпліч, живота та кистей,

– йдеться у повідомленні.

У поліції підтвердили факт вибуху та розповіли, що постраждали троє 14-річних дітей. Один з них запросив у гості своїх однолітків зі Львова. Під час їхнього дозвілля, пролунав вибух, діти отримали легкі травми.

Хлопцям надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Вибухи невідомих предметів: які були схожі випадки?