Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну митну службу України.
Які наслідки вибуху на митному посту?
У Державній митній службі зазначили, що на Укрпошті стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку. Вона мала їхати за кордон.
Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта". Усім надано медичну допомогу,
– йдеться у повідомленні.
Станом на вечір 30 жовтня екстрені служби закінчили працювати та тривають слідчі дії.
Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.
Місце вибуху невідомого предмета / Фото Державної митної служби України
Особу відправника визначили та виявили ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене.
Що повідомляли про вибух спочатку?
Близько 17:00 30 жовтня стало відомо, що у Києві стався вибух на сортувальному центрі одного з поштових операторів.
Гендиректор Укрпошти повідомив, що потім вдалося вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.
На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та медики. Обставини з'ясовувалися.