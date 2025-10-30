Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну митну службу України.

Дивіться також Укрпошта знижує тарифи на доставку до шести країн до 25%

Які наслідки вибуху на митному посту?

У Державній митній службі зазначили, що на Укрпошті стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку. Вона мала їхати за кордон.

Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта". Усім надано медичну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 30 жовтня екстрені служби закінчили працювати та тривають слідчі дії.

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

Місце вибуху невідомого предмета / Фото Державної митної служби України

Особу відправника визначили та виявили ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене.

Що повідомляли про вибух спочатку?