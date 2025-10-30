Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну митну службу України.

Які наслідки вибуху на митному посту?

У Державній митній службі зазначили, що на Укрпошті стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку. Вона мала їхати за кордон.

Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта". Усім надано медичну допомогу,
– йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 30 жовтня екстрені служби закінчили працювати та тривають слідчі дії.

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

Місце вибуху невідомого предмета / Фото Державної митної служби України

Особу відправника визначили та виявили ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене.

Що повідомляли про вибух спочатку?

  • Близько 17:00 30 жовтня стало відомо, що у Києві стався вибух на сортувальному центрі одного з поштових операторів.

  • Гендиректор Укрпошти повідомив, що потім вдалося вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

  • На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та медики. Обставини з'ясовувалися.