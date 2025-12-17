Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які об'єкти опинилися під атакою?
У районі НПЗ "Славянский" зафіксували вибухи та пожежу, ступінь пошкоджень підприємства наразі уточнюється.
Довідка. За даними Генштабу ЗСУ, Слов'янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 мільйона тонн на рік. Підприємство залучене у забезпеченні збройних сил російських окупантів.
Також військові підтвердили влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області Росії. За попередніми даними, там пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".
Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини бійці уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.
За результатами попередніх місій також встановлено ураження 14 грудня українськими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.
Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу),
– йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
Нещодавно бійці ССО уразили ворожу РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовий склад противника в Донецькій області. Для цього військові використали ударні БпЛА FP-2.
Підводні дрони СБУ Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Йдеться про носій крилатих ракет "Калібр", якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.
Спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав втрат росіянам у тимчасово окупованому Криму. Під ударом були дві радіолокаційні станції – "Каста-2Е2" та 96Л6.