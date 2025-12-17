Корнієнко замінить на Олену Шуляк. Про це повідомив Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.
Хто став новим головою "Слуги народу"?
Новим головою партії "Слуга народу" обрано Олександра Корнієнка. Він замінить Олену Шуляк, терміни повноважень якої завершилися 14 грудня.
Корнієнко є першим заступником Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Його попередниця Олена Шуляк була обрана головою партії у листопаді 2021 року, замінивши, власне, Олександра Корнієнка.
Корнієнко вже очолював партію з 2019 року.
Президент України нещодавно провів зустріч із представниками партії "Слуга народу" для обговорення законопроєктів, які мають допомогти врегулювати ситуацію, що виникла через гучний корупційний скандал у "Енергоатомі".
У відповідь на скандал деякі члени "Слуги народу" закликали інші проукраїнські парламентські фракції та групи розпочати переговори щодо створення "коаліції національної стійкості" та формування нового "уряду національної стійкості".
Голова фракції Давид Арахамія заявляв, що "Слуга народу", як команда президента, підтримує рішення Володимира Зеленського звільнити голову Офіса Президента Андрія Єрмака.